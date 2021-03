Undertale su Xbox Game Pass: arriva per Xbox One e Xbox Series X|S domani, 16 marzo

Undertale arriva finalmente su Xbox One e Xbox Series X|S, approdando direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass a partire da domani, 16 marzo 2021.

Continuano dunque le ottime novità riguardanti Xbox Game Pass in questi giorni: dopo l'arrivo di 20 giochi da parte di Bethesda e l'annuncio di Outriders disponibile il day one direttamente sul servizio Microsoft, apprendiamo ora che anche Undertale arriverà nel catalogo del Game Pass a partire da domani.

La mancaza di Undertale si era fatta sentire, in effetti, sulle piattaforme Xbox: uscito nel 2015 su PC, un paio di anni dopo su PS4 e nel 2018 su Nintendo Switch, Xbox One era rimasta esclusa dalle uscite console del gioco di Toby Fox e si trattava di una lacuna importante, vista la qualità del titolo in questione.

A chi non lo conoscesse, raccomandiamo prima di tutto di leggere la recensione di Undertale scritta a suo tempo dall'esimio Simone Tagliaferri, ma in sintesi possiamo dire che si tratta di una sorta di avventura RPG che sembra ispirarsi alla tradizione nipponica, introducendo però molte caratteristiche peculiari.

Il gioco di Toby Fox è diventato un vero e proprio cult (se così si può definire, considerando che ha avuto comunque anche un ottimo riscontro sul mercato) per la sua capacità di proporre diversi modi di intraprendere i combattimenti, premiando in particolare la via pacifista ma introducendo in questa una difficoltà molto maggiore, connessa a un sistema di enigmi di non facile soluzione.

Undertale è un'esperienza davvero particolare, che merita vivere a fondo anche al di là del messaggio pacifista, per la strana caratterizzazione dei suoi personaggi che emerge tra dialoghi e narrazione e per la meccanica bizzarra dei suoi combattimenti. Da domani, potranno provarla anche gli utenti Xbox, con la possibilità di effettuare il download gratis nel caso si sia abbonati a Xbox Game Pass.