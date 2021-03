The Falcon And The Winter Soldier: il secondo Trailer Ufficiale

Disney e Marvel hanno pubblicato il secondo trailer della serie TV The Falcon And The Winter Soldier, in arrivo il 19 marzo 2021 sul servizio di video streaming Disney+. Il trailer è una lunga cavalcata che mostra non solo i protagonisti, ma anche diverse scene d'azione, con effetti speciali davvero niente male, soprattutto per un prodotto non destinato al cinema.

The Falcon and the Winter Soldier racconterà le avventure di Sam "Falcon" Wilson e Bucky "Winter Soldier" Barnes dopo i fatti accaduti nel film Avengers: Endgame. I due, interpretati nell'ordine da Anthony Mackie e Sebastian Stan, dovranno affrontare le conseguenze del mondo post Endgame e vedersela con Helmut Zemo e il suo passamontagna viola, cattivo che abbiamo visto l'ultima volta in Captain America: Civil War.

Come già riportato, non è dato sapere se la serie farà riferimento a qualche storyline fumettistica in particolare: nei comics sia Bucky che Sam hanno infatti vestito i panni di Captain America, sebbene in periodi differenti.