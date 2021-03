Xbox Game Pass e The Falcon and the Winter Soldier in un secondo spassoso spot

Vediamo il secondo spot che celebra l'incontro tra l'abbonamento Xbox Game Pass e la serie TV The Falcon and the Winter Soldier. Protagonista è Anthony Mackie (Sam "Falcon" Wilson nella serie) che, entrato in un negozio di videogiochi, si mette a giocare con un commesso sbigottito che tenta di vendergli le meraviglie dell'Xbox Game Pass, tra timidezza e battute da MCU.

Naturalmente non mancano i giochi e alcune sequenze della serie TV, in uscita il 19 marzo 2021 su Disney+, per un sodalizio sicuramente interessante dal punto di vista commerciale, che lega due prodotti popolarissimi in tutto il mondo, nonché crea un ponte ideale tra i due servizi in abbonamento.

Chissà se in futuro si ripeterà qualcosa del genere o se si è trattato di un evento unico. Intanto che aspettiamo di scoprirlo, guardiamo il secondo trailer ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier e riguardiamoci il primo spot con Anthony Mackie.