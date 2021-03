Fortnite: Joy-Con Nintendo Switch a tema con il gioco Epic Games annunciati

Fortnite avrà dei Joy-Con per Nintendo Switch dedicati, a tema con il celebre sparatutto multiplayer di Epic Games, in arrivo questa estate insieme a vari bonus in-game collegati.

Come visibile nell'immagine allegata al tweet di presentazione di Nintendo of America, i Joy-Con in questione riprendono una colorazione simile a quella già presente in alcune versioni dei controller per Nintendo Switch, ma risultano personalizzati da particolari elementi grafici riferiti precisamente a Fortnite.

Il Joy-Con sinistro è azzurro, mentre il Joy-Con destro è giallo e proprio quest'ultimo ha, sulla parte frontale, una sorta di smile ricavato dal tasto Home e completato da un altro occhio e una bocca sorridente, che richiamano la celebre banana che è una sorta di mascotte di Fortnite.

Gli altri elementi di riconoscimento sono sul retro, con la "F" iniziale del gioco dietro al Joy-Con sinistro e il bollino "Nana Nana" dietro a quello giallo, per rimanere in tema con la banana. Inoltre, con l'acquisto dei Joy-Con in questione si ottengono anche vari bonus in-game come 500 V-Bucks e un codice download per alcuni elementi cosmetici all'interno del Fleet Force Bundle. Il tutto è in arrivo il 4 giugno 2021. Nel frattempo, è emerso un teaser riguardante Neymar con Fortnite, dopo la skin di Ant-Man disponibile da qualche giorno.