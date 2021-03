FIFA 21: kit della campagna contro il razzismo di Lega Serie A e UNAR disponibile

Disponibile da oggi in FIFA 21 il kit ufficiale della campagna contro il razzismo nel calcio, condotta da Lega Serie A e UNAR e chiamata "Keep Racism Out, utilizzabile nella modalità FIFA Ultimate Team.

Keep Racism Out è formata da una serie di iniziative, che hanno coinvolto anche Electronic Arts e la sua famosissima serie calcistica, in modo da arrivare a più persone possibili. Leggiamo la parte relativa al kit per FUT:

Lancio del kit ufficiale "Keep Racism Out": all'interno del videogioco di calcio più giocato del mondo, EA SPORTS FIFA 21 di Electronic Arts, nella modalità di gioco FIFA Ultimate Team; i giocatori di tutto il mondo potranno ottenere la speciale divisa ed utilizzarla per la propria squadra.

Nei prossimi giorni ci saranno anche altre iniziative, di cui possiamo leggere i dettagli qui di seguito: