The Outer Worlds su PS5 e Xbox Series X a 60 fps con la patch 1.0.7 next gen

The Outer Worlds su PS5 e Xbox Series X va ora a 60 fps, come effetto a sorpresa della nuova patch 1.0.7 che evidentemente sfrutta maggiormente l'hardware next gen delle nuove console sbloccando il frame-rate in modo da raggiungere la nuova fluidità nettamente migliorata.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo, in quanto Obsidian non ha rilasciato un changelog ufficiale sull'aggiornamento 1.0.7, ma questo è già disponibile e vari utenti hanno rilevato intanto il netto miglioramento in termini di frame-rate, in attesa di capire se siano state applicate ulteriori modifiche al gioco.

La patch è veramente di grandi dimensioni: dovrebbe ammontare a circa 26 GB su Xbox Series X, anche se questa probabilmente contiene elementi ridondanti che sostituiscono alcuni di quelli già presenti nella versione originale, in ogni caso si tratta di un download importante che però si porta dietro anche un aggiornamento veramente di grosso calibro.

Il passaggio dai 30 ai 60 fps dona infatti una giocabilità tutta nuova a The Outer Worlds, sebbene questo non sia propriamente un action dagli altissimi ritmi, garantendo comunque una notevole fluidità e un comfort molto maggiore nell'uso su PS5 e Xbox Series X. Nelle varie segnalazioni non si fa menzione di Xbox Series S, dunque per il momento segnaliamo il passaggio a 60 fps sulle due console in questione, ma restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte di Obsidian.

The Outer Worlds si sta per arricchire con la nuova espansione Assassinio su Eridano, che ha la data di uscita fissata per il 17 marzo ed è stato anche provato da Emanuele Gregori.