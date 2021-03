The Outer Worlds: Assassinio su Eridano, la data di uscita nel nuovo trailer

The Outer Worlds: Assassinio su Eridano ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Obsidian Entertainment con il nuovo trailer che trovate in calce: l'espansione sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 17 marzo.

Ieri il team di sviluppo aveva confermato che la seconda espansione di The Outer Worlds è quasi pronta, promettendo novità per oggi, ed eccole puntuali insieme a ulteriori dettagli sull'avventura.

"Quando abbiamo creato questa espansione, sapevamo di voler applicare la nostra peculiare formula a un caso di omicidio, e questa impostazione ha dato vita a diverse sfide inedite", ha scritto la game director Megan Starks.

"Ad esempio, in The Outer Worlds la libertà di scelta implica di tenere conto di vari dettagli durante il gioco. Quali abilità avete migliorato? Quali punti di forza e di debolezza possedete?"

"Chi sono i personaggi che vi accompagnano? Quali indizi avete trovato e quali sospetti volete interrogare, e in quale ordine? Giocate nel modo che preferite: noi saremo lì a rivelare questo mistero per voi."