Dragon Ball Z: Kakarot per Nintendo Switch e Xbox Series X|S rivelato da un leak?

Dragon Ball Z: Kakarot approderà a breve anche su Nintendo Switch e Xbox Series X|S? Lo rivelerebbe un leak proveniente dalla divisione latinoamericana di Bandai Namco.

Capace di vendere al lancio oltre 1,5 milioni di copie, Dragon Ball Z: Kakarot riprende gli eventi della celebre saga creata da Akira Toriyama, utilizzando per la prima volta una formula in stile action RPG.

Per il momento il publisher non aveva ancora annunciato il possibile arrivo del gioco su Nintendo Switch, né gli eventuali upgrade next-gen per Xbox Series X|S e, immaginiamo, PS5.

Dopo questo leak, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare rapidamente: laddove la dicitura che si vede nel video non sia frutto di un errore di qualche tipo (come pare sostenga qualcuno nei commenti), assisteremo probabilmente a un annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco.

Ecco qui di seguito il post pubblicato su Instagram dalla divisione latinoamericana dell'azienda.