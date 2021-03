Epic Games Store: The Fall sarà il prossimo gioco gratis, ufficiale

Come vi abbiamo segnalato, da ora potete scaricare gratuitamente tramite Epic Games Store il City Builder Surviving Mars. Gli autori di Fortnite hanno però svelato anche il nuovo gioco gratis PC che sarà disponibile a partire dalla prossima settimana; parliamo di The Fall.

The Fall è un'avventura indie fantascientifica che ci mette nei panni di un'Intelligenza Artificiale. The Fall è descritto come "un innovativo mix di tradizionale gioco di avventura con mistero e azione. I giocatori si troveranno a pensare, esplorare e a volte lottare con il mondo e i suoi inusuali abitanti."

The Fall è uscito su PC (via Steam) nel 2014 ed è sviluppato ed edito da Over The Moon. Anche se non è uno degli indie più noti di sempre, è stato molto ben accolto dalla critica e dal pubblico: sulla piattaforma Valve ha infatti una valutazione Molto Positiva con più di 2.500 recensioni. Parliamo inoltre di un gioco con requisiti di sistema estremamente abbordabili, quindi anche i giocatori con un computer non recentissimo potranno divertirsi con questo nuovo gioco gratis dell'Epic Games Store.

Diteci, cosa ne pensate di quanto proposto da Epic Games? Si tratta di un regalo interessante o avreste preferito altro? Infine, vi ricordiamo che potete trovare tutti i dettagli su Surviving Mars - link download compreso - nella nostra notizia dedicata.