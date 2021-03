Epic Games Store: gioco gratis PC dell'11 marzo 2021 disponibile, il link download

Oggi è l'11 marzo 2021, precisamente giovedì: questo significa che Epic Games Store è pronta per regalarci un nuovo gioco gratis PC. Come sempre, il gioco sarà disponibile senza costi aggiuntivi fino al prossimo giovedì: tutto quello che dovete fare è reclamarlo per renderlo vostro per sempre. Il gioco gratis PC di oggi è: Surviving Mars.

Per poter reclamare la vostra copia PC di Surviving Mars completamente gratuitamente non dovete far altro se non raggiungere il sito ufficiale dell'Epic Games Store a questo indirizzo.

Suriviving Mars è un city builder a tema fantascientifico ambientato - ovviamente - su Marte. Il Pianeta Rosso è però inospitale e riuscire a sopravvivere non sarà semplice. Dovremo scegliere un'agenzia spaziale per ottenere risorse e finanziamenti, poi selezionare una posizione per la nostra colonia. Potremo costruire cupole e infrastrutture, fare ricerche scientifiche così da sbloccare nuovi modi per espandere il nostro insediamento. Sarà importante coltivare cibo, estrarre minerali o anche solo creare un luogo nel quale potersi svagare. Ogni colono è simulato individualmente e ha i propri problemi, i propri punti di forza che condizionano anche i bisogni e il comportamento degli altri cittadini della colonia.

Surviving Mars è disponibile da oggi gratis su Epic Games Store, ma ovviamente dovete disporre di un PC in grado di eseguirlo; ecco quindi i requisiti consigliati:



Sistema Operativo: Windows 7 64 bit o successivo

Processore: CPU Intel i5 di quinta generazione o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: GeForce 750 Ti o equivalente con 4 GB di RAM video

Archiviazione: 6 GB di spazio disponibile

Come detto, potete trovare Surviving Mars su Epic Games Store a questo indirizzo. Come sempre, inoltre, è stato annunciato il gioco della prossima settimana.