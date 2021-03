Marvel's Avengers: la versione Xbox Series X non sarà mostrata prima del lancio

Le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Marvel's Avengers arriveranno la prossima settimana. Crystal Dynamics sta quindi sfruttando queste giornate per parlare un po' del gioco e delle novità che introdurrà. Precisamente, il team di sviluppo ha sfruttato Twitch per presentare la versione PlayStation 5 del proprio gioco.

Crystal Dynamics ha parlato principalmente delle novità grafiche e dei benefici del multiplayer cross-gen, ma c'è stato anche spazio per citare i caricamenti su PS5: "Molte schermate di caricamento su PlayStation 5 sono praticamente istantanee. È molto veloce". Come potete notare, però, si parla solo della versione di Sony. Il team mostrerà la versione Xbox Series X|S?

La risposta è no, la versione Xbox Series X|S di Marvel's Avengers non sarà mostrata dal team prima dell'uscita. Il motivo? "È praticamente identica in termini visivi rispetto a PS5". Pare quindi che quanto abbiamo potuto vedere della versione PS5 sia rappresentativo della versione Xbox Series X|S. Ricordiamo che i giocatori possono aspettarsi una risoluzione a 4K e 60 FPS su Xbox Series X e PlayStation 5, mentre i giocatori di Xbox Series S dovranno "accontentarsi" dei 1440p.

L'update permetterà anche di rigiocare la campagna di Marvel's Avengers senza dover creare un nuovo account. Inoltre introdurrà il secondo eroe post lancio, Hawkeye. Sarà anche cambiata la velocità di progressione: precisamente, Marvel's Avengers rallenterà la progressione dei personaggi con l'arrivo di Occhio di Falco.