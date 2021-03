Marvel's Avengers rallenterà la progressione dei personaggi con l'arrivo di Occhio di Falco

Nel tentativo di salvare il suo action MMO, Square Enix sta programmando una serie di aggiustamenti per Marvel's Avengers. La prossima grande tappa sarà il 18 marzo quando Occhio di Falco arriverà come personaggio giocabile. Assieme all'infallibile arciere, Crystal Dynamics pubblicherà un aggiornamento che va a rallentare la progressione di crescita dei nuovi personaggio creati.

Questo perché, secondo lo studio di sviluppo, la curva degli XP non è una curva, ma una retta che fa raggiungere troppo presto e troppo semplicemente i livelli più alti. Questa è una cosa che non consente ai giocatori di avere sufficiente tempo per apprezzare la crescita del proprio personaggio e imparare ad utilizzare nel migliore dei modi i suoi poteri.

Tutti i personaggi creati dopo il 18 marzo dovranno faticare di più a salire di livello a partire dal livello 25. Da quel punto in poi servirà progressivamente sempre più XP fino per arrivare al 50simo livello.

Questo aggiornamento modificherà anche il modo nel quale i giocatori potranno ottenere gli oggetti cosmetici. Fino ad oggi questo genere di oggetti è ottenibile in maniera casuale attraverso le Chastity stone, ma per lo studio non funzionava. Per questo motivo disattiveranno questa meccanica e consentiranno di comprare questi oggetti attraverso uno specifico venditore. Questi oggetti si potranno comprare con le Unità.

Anche diverse emote saranno acquistabili nello stesso modo. Secondo Crystal Dynamics questi cambiamenti contribuiranno a rendere il gioco un'esperienza più bilanciata e soddisfacente. Basterà?