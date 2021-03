Deus Ex è troppo reale per il 2021, Warren Spector non lo rifarebbe

Nel corso della sua conferenza alla GDC 2021, il maestro Warren Spector ha spiegato perché oggi non farebbe più il primo Deus Ex, quello che viene considerato il suo capolavoro assoluto, nonché uno dei videogiochi più influenti della storia dell'intero medium, come lo fece all'epoca: è troppo reale.

Spector: "Rimango sempre più incredulo nel constatare quando si sia rivelata accurata la nostra visione del mondo. Sinceramente la cosa mi spaventa un po'. Non sono sicuro che oggi rifarei Deus Ex. Le teorie del complotto di cui scrivemmo sono ormai parte del mondo reale e non mi piacerebbe supportarle."

I Deus Ex raccontano storie di complotti globali orchestrati da potentissimi conglomerati che hanno il controllo sulla tecnologia. Spector sente che all'epoca le teorie del complotto non avevano lo stesso potere che hanno oggi nel mondo reale, con conseguenze gravi come i boicottaggi del 5G o l'assalto del 6 gennaio alla capitale USA.

Per il resto Spector ha speso ottime parole sugli ultimi capitoli della serie, in particolare Deus Ex: Human Revolution, che ha sentito come un vero Deus Ex: "Delle cose mi hanno fatto urlare allo schermo, ma complessivamente penso che il gioco funzioni alla grande."

Simpaticamente, Spector ha anche confessato che urla spesso contro lo schermo quando gioca, chiamando la moglie a testimoniare. Infine ha dichiarato che non gli dispiacerebbe realizzare un nuovo Deus Ex, ma che naturalmente non può farlo perché la proprietà intellettuale è di Square Enix. Quindi si sta concentrando sul riuscire a creare un seguito spirituale di quell'esperienza. Intanto è felice di vederne alcuni elementi in altri giochi, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che secondo lui ha delle caratteristiche da immersive sim.