Twitch: streamer banna spettatori che donano poco, definendoli dei disgustosi morti di fame

La streamer Twitch Katsplay è finita in un mare di polemiche per aver bannato alcuni dei suoi spettatori rei di averle fatto delle piccole donazioni, dopo averli definiti "disgustosi" e "morti di fame". A considerare il suo comportamento riprovevole non sono stati solo i bannati, ma anche molti altri streamer, che hanno preso posizione contro di lei.

Katsplay banna i suoi spettatori per le donazioni molto piccole

Ma cos'ha detto precisamente katsplay? "Vi bannerò tutti se donate meno di dieci fottuti dollari. Se non potete permettervi di abbonarvi al mio cazzo di canale, andatevene al diavolo! Vi odio." Da notare che la ragazza ha parlato in realtà di 10 bits, che corrisponderebbero a 0,10$, ma evidentemente ha commesso un errore, come si capisce da ciò che ha detto successivamente.

Perché purtroppo la nostra eroina ha proseguito a parlare, continuando a offendere i piccoli donatori: "Sono disgustosi! Mi scuso se fanno schifo e non possono permettersi di pagare più di un dollaro. Bannateli, davvero! Non si possono permettere nemmeno un dollaro. Non voglio dei morti di fame nella mia dannata chat."

Quindi ha chiesto ai moderatori del suo canale di bannare chiunque avesse donato meno di 10 dollari: "Non li voglio qui. Sono poveri." Ha concluso.

Normalmente gli e le streamer esprimono gratitudine a chi fa delle donazioni, a prescindere dalla taglia delle stesse. Ma non katsplay, piuttosto infastidita dalle piccole donazioni. Evidentemente non aveva calcolato che le sue uscite sarebbero diventate virali. Qualcuno l'ha difesa affermando che fosse ubriaca durante lo streaming, ma altri non l'hanno trovata una buona scusa perché ciò che ha detto è davvero vile e oltretutto fare live stream da ubriachi è vietato.