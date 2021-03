Gothic Remake, nuove immagini e pagina Steam per celebrare il ventesimo anniversario

Gothic Remake torna a mostrarsi con alcune nuove immagini ufficiali proprio in occasione del ventesimo anniversario dell'uscita dell'originale che cade proprio oggi, festeggiato in sostanza con l'apertura della pagina ufficiale su Steam.

Per la precisione, si tratta oggi di 20 anni dall'uscita originale sul mercato tedesco, dove il celebre RPG uscì il 15 marzo 2001, arrivando in seguito nello stesso anno anche negli altri territori. THQ Nordic ha dunque dato il via ufficialmente all'attesa per Gothic Remake con l'apertura della pagina dedicata su Steam, dalla quale possiamo trarre qualche informazione e soprattutto queste interessanti nuove immagini, che possono dare una buona idea del livello qualitativo raggiunto dalla grafica in questa rielaborazione totale dell'originale.

Non ci sono ancora indicazioni sulla data di uscita e nemmeno sul periodo previsto per il lancio di Gothic Remake, ma sappiamo che il gioco è indirizzato a PC, PS5 e Xbox Series X|S, come da annuncio arrivato a febbraio dell'anno scorso.

In base a quanto emerso solo pochi giorni fa, lo sviluppo di Gothic Remake è stato affidato al nuovo team Alkimia Interactive, sempre sotto la giurisdizione di THQ Nordic. In attesa di sapere qualcosa di più su questa interessante operazione, vediamo dunque qualche scorcio di questo remake nella galleria qui sotto.

In Gothic Remake, siamo chiamati a interpretare l'eroe senza nome, alle prese con varie quest all'interno di un vasto mondo esplorabile più o meno liberamente. La nuova versione presenta anche un sistema di combattimento profondamente rivisto.