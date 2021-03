GTA Online: Rockstar Games ringrazia il giocatore che ha ridotto i tempi di caricamento, ufficializzando il suo fix

Recentemente un giocatore si era vantato di aver trovato un modo per ridurre i tempi di caricamento di GTA Online. Bene, pare che avesse ragione, tanto che Rockstar Games lo ha ringraziato e ha deciso di integrare la sua modifica nel prossimo aggiornamento ufficiale del gioco.

L'autore del fix è l'utente Github tostercx, che a inizio marzo aveva parlato di una riduzione dei tempi di caricamento di GTA Online fino al 70%, utilizzando il suo sistema. Aveva anche rilasciato dei file, specificando che non erano supportati da Rockstar e che avevano il solo scopo di dimostrare che quanto affermava era vero.

Non contento, aveva pubblicato un'analisi dettagliatissima dei problemi dei caricamenti di GTA Online e di come sistemarli. È un testo molto tecnico, che spiega sostanzialmente come il rallentamento sia causato dal collo di bottiglia creato da una CPU single thread, che "uno sviluppatore preparato può risolvere in un giorno."

La storia si conclude con Rockstar Games che ha verificato il lavoro di tostercx e ha deciso di integrarlo direttamente nel gioco, con il prossimo aggiornamento.

Rockstar non ha chiarito quando il fix sarà disponibile, né ha confermato che la riduzione effettiva dei tempi di caricamento sarà del 70%, ma ha voluto ringraziare tostercx per la scoperta, speriamo con qualcosa di più di una stretta di mano.