Red Dead Online: Pass Fuorilegge 5 disponibile

Rockstar Games ha annunciato la disponibilità del Pass Fuorilegge 5 di Red Dead Online, con ben ottanta ranghi di ricompense e omaggi per i giocatori. Pubblicato anche un video ufficiale di presentazione dei contenuti principali, che trovate in testa alla notizia.

Leggiamo altri dettagli forniti direttamente dall'editore:

Il catalogo Wheeler, Rawson & Co. è lieto di presentare il nuovo Pass Fuorilegge, abbigliamento, emote e articoli per l'accampamento, come bandiere, un cane, criniere e baffi per cavalli, decorazioni per la Capanna da Distillatore e altro.

Inoltre, ci sono molte ricompense da riscattare per i membri del Club Wheeler, Rawson, & Co.: modifiche alle armi, una Carta abilità gratuita, rifornimenti di munizioni e di macerato, RDO$ e altro.

Chi passerà al Pass Fuorilegge 5 per 35 Lingotti d'Oro prima del 23 marzo 2021 riceverà un rimborso di 10 Lingotti d'Oro, rendendo possibile compensare la spesa di acquisto progredendo tra gli 80 ranghi del Club.

Red Dead Online è la modalità online di Red Dead Redemption 2, disponibile insieme al gioco base o acquistabile autonomamente per una cifra ridotta.