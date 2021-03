Animal Crossing: New Horizons, update 1.9 con Hello Kitty, personaggi Sanrio e altro

Animal Crossing: New Horizons festeggia il suo primo compleanno con il grosso update 1.9.0, che porta con sé parecchie novità a partire dalla collaborazione con Sanrio, grazie alla quale Hello Kitty e altri personaggi storici potranno fare la loro comparsa nel mondo del gioco.

Si tratta dell'aggiornamento più grosso uscito finora nel 2021 in Animal Crossing: New Horizons e aggiunge nuovi contenuti e correzioni varie. Tra le novità assolute c'è il supporto per l'evento stagionale, ovvero la Pasqua, anche se ovviamente nel mondo di gioco assume soprattutto l'aspetto più "laico" della festa.

Con l'aggiunta del supporto per le carte amiibo si aprono le porte agli oggetti e personaggi Sanrio all'interno di Animal Crossing: New Horizons, l'elemento più caratterizzante di questo nuovo aggiornamento. Sono inoltre stati aggiunti gli oggetti "My Design PRO Editor +" (un'app che consente di incrementare l'immagazzinamento di design e nuovi schemi) e "My Design Showcase" (app che consente di accedere a una sorta di presentazione dei design).

Per quanto riguarda la correzione di bug e miglioramenti vari, è stato corretto un problema che riguardava la mancata trasformazione di alcuni oggetti riposti, il bug che consentiva di scavare nella roccia e sono stati applicati vari miglioramenti alla stabilità di sistema, in base a quanto riferito da Nintendo.

Nel frattempo, Animal Crossing: New Horizons ha segnato un record di vendite in Europa su Nintendo Switch e lo abbiamo celebrato anche con il Best Of del primo anno in uno speciale dedicato.