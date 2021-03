Embracer Group cerca altri 890 milioni di dollari per nuove acquisizioni

Embracer Group, ormai un colosso di cui fanno parte THQ Nordic e Koch Media, sta cercando altri 890 milioni di dollari di finanziamenti in vista di nuove acquisizioni, ancora da valutare. Per farlo sono state emesse 36 milioni di nuove azioni di Classe B a 210 corone svedesi (24,71 dollari) per azione.

L'obiettivo è quello di raccogliere 7,6 miliardi di corone svedesi (893,9 milioni di dollari) che saranno utilizzate per rafforzare la posizione finanziaria della compagnia e proseguire nella strategia delle acquisizioni.

Embracer Group ha dichiarato di voler acquisire nuovi editori, sviluppatori e altre risorse strategiche, come delle nuove proprietà intellettuali. La compagnia sta anche valutando alcune acquisizioni a breve termine.

Le nuove azioni sono dirette a un mix di investitori svedesi e internazionali. Stando a Embracer la domanda è significativa. Tra gli investitori che stanno partecipando: CPP Investments, Alecta, AMF Pension e Swedbank Robur.

Embracer ormai conta letteralmente decine di studi al suo servizio. Probabilmente è il gruppo con più studi attualmente sul mercato videoludico. Giusto recentemente ha acquisito il publisher mobile Easybrain, lo sviluppatore USA Aspyr Media e lo studio dei Borderlands, Gearbox Entertainment. Da notare che la hit del momento, Valheim, è pubblicata da Cofee Stain Publishing, parte proprio di Embracer Group.