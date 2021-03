Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy già acquistabile e in forte sconto su PS Store e Xbox Store

La Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy è già acquistabile in forte sconto su PS Store e Xbox Store, pur non essendo di fatto ancora stata annunciata. Il prezzo ridotto è particolarmente vantaggioso: 19,99€ contro i 49,99€ di quello base. Si tratta quindi di un ottimo modo per portarsi a casa l'ultima trilogia con protagonsita Lara Croft, senza svenarsi.

Leggiamo la descrizione ufficiale della raccolta, che probabilmente sarà annunciata durante lo Square Enix Presents di questa sera:

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy è l'edizione completa dei pluripremiati giochi sulle origini di Tomb Raider. Questa raccolta contiene tutte le edizioni definitive di ciascun prequel: Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration e Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Segui Lara nelle sue avventure formative per il mondo, dall'isola di Yamatai di Tomb Raider sulle coste del Giappone all'inclemente tundra siberiana e al suo immortale segreto in Rise of the Tomb Raider, fino a concludere il viaggio alla scoperta di un potere catastrofico tra le montagne peruviane di Shadow of the Tomb Raider. Grazie ai contenuti delle edizioni definitive di ciascun titolo, la trilogia offre decine di ore di esplorazione mozzafiato, impegnativi enigmi e combattimenti per la sopravvivenza mentre Lara compie il suo destino di diventare Tomb Raider.