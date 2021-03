Destruction AllStars: arrivano le stagioni modello Fortnite

Lucid Games ha annunciato l'arrivo delle stagioni, stile Fortnite, per Destruction AllStars. Qualche skin e qualche playlist è stata già aggiunta al gioco nel corso delle ultime settimane, ma qui si parla di una serie di contenuti legati allo sblocco di determinati obiettivi, rilasciati a cadenza regolare.

La prima stagione si chiamerà Hotshots e aggiungerà molti contenuti a Destruction AllStars. Il più significativo sarà il primo Battle Pass che, come tradizione vuole, avrà dei tier gratuiti e altri premium. Le ricompense saranno cosmetiche in entrambi i casi.

Un'altra aggiunta sarà la modalità competitiva Blitz che vedrà quattro squadre di tre giocatori sfidarsi in pista. Per adesso non se ne sa molto di più, ma tutti i dettagli del caso saranno forniti con futuri aggiornamenti.

Altra aggiunta della prima stagione saranno i nuovi veicoli AllStar e Hero, mentre Destruction AllStars guadagnerà una modalità foto (usabile però solo in single player). Per festeggiare le novità, da domani inizierà un weekend di punti esperienza doppi.

Insomma, Destruction AllStars ha abbracciato il modello live service, che si sposa perfettamente con il tipo di prodotto. Attualmente il gioco è esclusivo per PS5. Può essere ancora riscattato gratuitamente con l'abbonamento PS Plus, o può essere acquistato a parte per 19,99€.