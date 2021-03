PlayStation Plus, i giochi gratis PS4 e PS5 di marzo 2021 sono disponibili da oggi

I giochi gratis PS4 e PS5 appartenenti alla selezione PlayStation Plus di marzo 2021 sono disponibili da oggi, 2 marzo 2021 , come da tradizione per il primo martedì del mese, portando dunque quattro nuovi titoli scaricabili per gli abbonati all servizio Sony.

I giochi PS4 sono ovviamente giocabili anche su PS5, mentre Maquette è disponibile esclusivamente in versione next gen su PS5. Da notare, inoltre, che la versione di Final Fantasy VII Remake messa a disposizione su PS Plus non dà diritto all'upgrade gratuito per la versione PS5, ovvero Final Fantasy VII Remake Intergrade, come era stato riferito in precedenza.

Tutti i titoli disponibili da oggi sono scaricabili gratuitamente dagli abbonati a PS Plus fino al 5 aprile 2021, data in cui verranno sostituiti dai nuovi giochi che verranno annunciati alla fine del mese.