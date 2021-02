Embracer Group ha acquisito lo sviluppatore mobile Easybrain

Embracer Group ha annunciato di aver acquisito Easybrain, studio di sviluppo specializzato nella realizzazione di titoli mobile. L'affare è costato 640 milioni di dollari e ha portato alla formazione dell'ottavo gruppo operativo di Embracer, dopo THQ Nordic, Koch Media / Deep Silver, Coffee Stain, Amplifier, Saber Interactive, Deca e Gearbox.

Da notare che anche l'acquisizione di Gearbox è stata annunciata oggi, insieme a quella di Aspyr Media (che però opererà sotto Saber Interactive). In totale Embracer ha annunciato accordi per più di due miliardi di dollari complessivi.

Easybrain non è un nome notissimo tra i giocatori core, ma i suoi numeri in ambito mobile sono ragguardevoli. I suoi giochi, tutti free-to-play, sono installati su centinaia di milioni di dispositivi sparsi in tutto il mondo. Naturalmente Embracer sfrutterà Easybrain per espandere il suo giro d'affari proprio nel settore mobile, ormai dominante nell'industria dei videogiochi.