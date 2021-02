Red Dead Online: punti esperienza doppi nella versione Estrema di Si salvi chi può

Rockstar Games ha annunciato che per tutta la settimana i giocatori di Red Dead Online otterranno punti esperienza doppi nella versione Estrema di Si salvi chi può, una sfida ardua ma che valorizzerà tutti gli sforzi fatti per portarla a termine.

Come sempre ci saranno anche sconti e altri bonus, tutti da scoprire. Leggiamo altri dettagli sul comunicato stampa ufficiale:

La vita non è mai semplice se sei un fuggitivo, ma la serie in evidenza della settimana, la versione Estrema di Si salvi chi può, rende indispensabile rifugiarsi nella propria base. Chi fuggirà non avrà a disposizione nessun oggetto consumabile per migliorare la propria Salute, mentre gli inseguitori non potranno usare le Carte abilità e dovranno fare ricorso alla forza fisica e alla precisione della propria mira.

Sia i fuggitivi che i loro inseguitori riceveranno PE doppi per tutta la settimana in Si salvi chi può (Estrema).

BONUS PER COMMERCIANTI

Sono tempi d'oro per trapper e Commercianti! I Commercianti che eseguiranno l'accesso in Red Dead Online nell'arco dei prossimi sette giorni riceveranno una ricompensa per 25 unità di merci da Commerciante gratis; inoltre, tutte le missioni di vendita per Commercianti offrono il 50% di RDO$ extra questa settimana. Se completerai 2 missioni di vendita prima dell'8 febbraio, riceverai un'offerta per il 40% di sconto su un articolo a tua scelta per Commercianti Affermati o Provetti. Se non hai ancora vestito i panni del Commerciante, questa settimana avrai 5 Lingotti d'Oro di sconto sul Tavolo da macellaio. In più, i costi di spostamento del tuo accampamento sono azzerati in tutta la frontiera. Oggetti disponibili per un periodo limitato: Soprabito da mattina

Giacca Charro

Giacca Benbow

Pantaloni Concho

Cappello Manteca

Cappello da Cosacco

Guanti da Bosco

Stivali Calhoun

Gilet Ortega SCONTI 40% su temi, cani e bandiere dell'accampamento e abiti di Cripps

40% su carro da caccia e carro delle consegne medio e grande

30% su cavalli da soma

30% su fucili a canna rigata Prime Gaming (vantaggi)

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno ricompense per: Licenza da Cacciatore di taglie gratuita

Verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie

Inoltre, i giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 15 febbraio riceveranno offerte per uno sconto del 50% sul Revolver LeMat e su un poncho a scelta, un'offerta per una fondina mancina gratis, e in più, 100 munizioni veloci e 100 munizioni esplosive per revolver.