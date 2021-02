Nier: il creatore non ha mai speso soldi in loot box, un suo gioco le include

In occasione di uno stream dedicato a Nier Reincarnation, gioco mobile di Square Enix, il creative director Yoko Taro - noto per il suo stile sopra le righe e la maschera che indossa sempre - ha confessato di non aver mai speso soldi per microtransazioni, loot box, gatcha o qualsiasi altro termine preferiate. La parte più divertente è che ha lavorato su uno dei giochi gatcha più remunerativi di Square Enix: Sinoalice.

Nel caso nel quale non siate certi di cosa siano i giochi gatcha/loot box, si tratta di videogame (tendenzialmente free to play, ovvero gratis da giocare) che permettono di acquisire armi, equipaggiamenti, elementi cosmetici (in generale, contenuti in-game) spendendo denaro reale tramite una sorta di slot machine. In modo semi-casuale si viene ricompensati con un oggetto. Pur potendo usare delle valute guadagnate giocando, questi titoli spesso rendono impossibile un vero avanzamento senza investire un po' di denaro reale.

Inoltre, durante lo stream non era presente solo Yoko Taro, ma anche il director di Nier Reincarnetion - Daichi Matsukawa - al quale è stato chiesto se le compagnie videoludiche preferiscono che i giocatori spendano soldi in loot box già all'uscita del gioco o se è meglio spendere soldi nelle settimane successive. Daichi Matsukawa ha affermato che, se si ha già deciso di investire denaro in un gatcha, è meglio farlo direttamente al D1 in quanto tali risultati vengono mostrati ai dirigenti e permettono quindi di classificare un gioco subito come successo.

È stato poi spiegato che di norma questi giochi vengono rilasciati con vari problemi, soprattutto con i server: Square Enix ha quindi speso molto tempo per preparare dei server stabili per il lancio di Nier Reincarnation. Anche Reincarnation, vi ricordiamo, includerà un gatcha per l'ottenimento di nuove armi: alcune saranno comunque ottenibili semplicemente giocando.

Infine, potete vedere il filmato introduttivo di Nier Reincarnation.