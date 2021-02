NieR Re[in]carnation, pubblicato il filmato introduttivo

Square Enix e Applibot hanno pubblicato il filmato introduttivo di NieR Re[in]carnation, il nuovo capitolo della nota seri di action in arrivo su sistemi mobile il 18 febbraio, quantomeno in Giappone. L'edizione occidentale è stata confermata, ma non ha ancora una data d'uscita ufficiale.

NieR Re[in]carnation è ambientato nell'universo di Nier, serie spin-off di quella Drakengard, ed è un seguito diretto di Nier: Automata. In questo nuovo capitolo, ambientato nel regno di Cage, il giocatore interpreterà il ruolo di una ragazza guidata da un fantasma chiamato Mama.

La trama non è ancora chiarissima, mentre il sistema di monetizzazione sì: sarà purtroppo basato sulle casse premio. Staremo a vedere se e quanto sarà rapace con il giocatore.

Per il resto, se volete saperne di più sulla serie, leggete la nostra recensione di Nier: Automata.