Succubus: il nuovo trailer parla della personalizzazione di Vydija e della sua tana

Madmind Studios ha pubblicato un nuovo trailer dello sparatutto in prima persona Succubus per PC, per parlare della personalizzazione di Vydija, la protagonista, e della sua tana. Naturalmente il tutto a tema con il gioco.

Chi vorrà potrà arricchire il covo della succube di anime dannate, strumenti di tortura, cadaveri appesi, tentacoli, archi formati da vermoni giganti e chi più ne ha più ne metta. Niente che possiate trovare all'Ikea, a dirla tutta. Parlando del personaggio, se ne potranno modificare le fattezze fisiche, il colore della pelle, la pettinatura e la corazza (se così la vogliamo chiamare), compresi gli accessori per il volto.

Per il resto gli sviluppatori hanno dato a intendere che la versione definitiva del gioco uscirà nel 2021. Intanto hanno invitato a provare la demo ufficiale e ad aggiungere il gioco nella lista dei desideri di Steam.

Nel caso, potete seguire anche il profilo Twitter di Vydija, per tutti gli aggiornamenti e per qualche foto particolarmente osé. Considerate che i contenuti di Succubus non sono adatti a tutti, quindi siate coscienti di ciò che state facendo.