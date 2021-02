Destiny 2: trailer della Stagione degli Eletti, data di uscita e tutti i dettagli

Oggi, 2 febbraio 2021, Bungie ha svelato la nuova stagione di Destiny 2. Si chiama "La Stagione degli Eletti" e la data di uscita di questo aggiornamento è fissata per il 9 febbraio. Avremo modo di giocare in questa Stagione 13 fino all'11 maggio. I giocatori potranno divertirsi con nuovi assalti, guadagnare nuovo equipaggiamento, combattere per l'onore nell'attività stagionale dei "Campi di battaglia" e sfruttare il Martello della Prova contro i cabal. Potete vedere un trailer dedicato a inizio notizia.

"Mentre le Piramidi e Xivu Arath destabilizzano il sistema, l'imperatrice Caiatl, leader dei cabal e figlia di Calus, è in cerca di alleati. Ma quando le sue richieste vengono respinte da Zavala, le trattative hanno fine e i guardiani si ritrovano a essere la punta della lancia in un conflitto contro il suo consiglio di guerra." Questa è la premessa della Stagione degli Eletti di Destiny 2.

Nella stagione 13, i guardiani saranno impegnati nei Campi di battaglia, un'attività con matchmaking per tre giocatori all'interno della quale sarà possibile sfidare in un combattimento rituale i guerrieri prescelti di Caiatl. All'inizio della stagione 13 di Destiny 2 ci sarà anche un ritorno proveniente dal primo Destiny: gli assalti D.A.G.A. caduta e La Tana dei Diavoli. A stagione inoltrata, l'assalto Terreni di Prova contrapporrà i campioni dell'umanità al migliore fra le schiere cabal per determinare le sorti dell'Ultima Città.

Ovviamente non mancheranno nuovi equipaggiamenti nella stagione 13 di Destiny 2! I possessori di Pass stagionale avranno la possibilità di sbloccare immediatamente il nuovo set di armatura stagionale del Prefetto e l'arco esotico Divinazione di Ticuu. Quest'ultimo permette di scoccare allo stesso tempo più frecce solari in grado di rintracciare i bersagli. Infine, sarete felici di sapere che ci saranno più di 25 armi disponibili tra esotiche, leggendarie e rituali.

Vi ricordiamo che Bungie sta per mettere per sempre offline il sito di Halo.