Halo: Bungie sta per mettere per sempre offline il suo sito

Dopo molti anni di distacco dalla serie, Bungie ha deciso di mettere offline il suo sito di Halo, tenuto vivo come contenitore di statistiche e file dei vecchi capitoli, quelli pre-343 Industries. Dal 9 febbraio 2021, quindi, la spina sarà staccata e lo sviluppatore di Destiny potrà guardare definitivamente avanti.

In realtà http://halo.bungie.net/ aveva smesso di raccogliere le statistiche degli Halo circa 9 anni fa, con le vecchie tenute come reliquie di Halo 2, 3, Halo: ODST e Halo: Reach. Se non volete perderle perché avete dei bei ricordi legati a esse, vi conviene andare a salvarle prima che sia troppo tardi.

Bungie nel frattempo continuerà a supportare Destiny 2, gioco che sposa completamente la filosofia live service, e continuerà a lavorare ai suoi nuovi, misteriosi progetti, di cui ancora non si sa nulla.

Ricordate che avete tempo fino al 9 febbraio per recuperare il recuperabile. Sbrigatevi!