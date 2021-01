Half-Life con RTX: fan lo sperano, Source 2 supporterà il ray tracing a breve?

Valve è sempre al lavoro dietro le quinte, soprattutto con il suo motore grafico Source 2. Ora, però, pare che la compagnia sia sul punto di introdurre il supporto al raytracing all'engine. In che modo lo userà? Ci sarà spazio per vedere un Half-Life con RTX? Di certo i fan lo sperano.

L'informazione arriva da @thexpaw, tramite Twitter. Come potete vedere in calce, l'ultima beta di Artifact di Valve ha visto l'introduzione delle linee di codice "Raytracing Shader" e "RTX", anche se attualmente Source 2 non supporta tali feature. La conseguenza logica è che si tratta di una novità in arrivo a stretto giro. Ovviamente esiste sempre la possibilità che si tratti di un errore, ma la speranza è che non sia così e che Valve stia per proporre nuovi giochi con supporto all'RTX, Half-Life in primis.

Un esempio facile esempio è quanto fatto da Nvidia con Quake 2 RTX: la tecnologia ray tracing riesce a migliorare anche un gioco con vari anni sulle spalle, quindi sarebbe molto interessante vedere Half-Life e Half-Life 2 in versione RTX.

Ovviamente sarebbe ancora meglio vedere l'arrivo di Half-Life 3 con supporto al ray tracing, ma per il momento non crediamo sia ancora venuto il momento di iniziare a sperare. In ogni caso, questa modifica del Source 2 è di buon auspicio per il futuro di Valve che sembra nuovamente molto attiva in ambito sviluppo videogiochi.

Vi segnaliamo infine il nostro speciale: Half-Life: Alyx è il gioco che serviva al mondo per capire la VR.