Battle.net: update di gennaio 2021 porta molte novità per il launcher Blizzard

Dopo molti anni, Blizzard sta per introdurre alcuni grandi cambiamenti per il suo launcher, Battle.net. Questo update era in realtà disponibile da qualche tempo in formato beta testing, ma ora sta per fare finalmente il suo debutto in formato completo. Le novità introdotte sono molteplici.

Prima di tutto, Blizzard segnala che la navigazione e i layout di Battle.net sono stati migliorati, ovvero è possibile impostare giochi preferiti e riorganizzarli per accedervi più facilmente. Il layout delle news e dei nuovi contenuti videoludici è stato ricreato per essere più chiaro e ampio. Il pannello social è stato modificato in modo tale da poter vedere più comodamente gli amici e le loro attività nei vari giochi.

Blizzard ha inoltre migliorato l'accessibilità di Battle.net: è ora possibile navigare per quasi tutta l'app con la tastiera, è stato migliorato il supporto al screen reader per gli ipovedenti ed è stato migliorato il contrasto dei colori. Infine, c'è un nuovo centro notifiche per messaggi e lo stato dei download.

Come è facile intuire dalle novità, lo scopo principale di questo update è di assicurarsi che gli utenti vivano un'esperienza più fluida nell'utilizzo di Battle.net. Blizzard promette inoltre che continuerà a migliorare il launcher con nuovi update in futuro.

