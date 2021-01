Twitch: è Sydeon il nuovo fenomeno in forte ascesa tra gli streamer

La streamer Sydeon, al secolo Sydney, viene considerata come uno dei fenomeni più promettenti di Twitch degli ultimi tempi, grazie ai molti seguaci guadagnati in relativamente poco tempo.

Il 2020, anche grazie alla pandemia che ha costretto moltissimi a passare più tempo in casa, ha visto l'emersione di diversi nuovi nomi su Twitch, come ad esempio Dream, Corpse Husband, CodeMiko e, appunto, Sydeon, una ragazza di 23 anni che gioca a Valorant, Rust, Among Us e fa cosplay. In particolare sono molto apprezzati i suoi contenuti di Minecraft.

Sydeon attualmente ha poco meno di 150.000 seguaci su Twitch e più di 80.000 su Instagram. Spesso collabora con la streamer QuarterJade e altri compagni della scuderia iGumdrop, di cui fa parte. Inizialmente il suo nickname era Neytiri, un personaggio di Avatar, ma, come svelato da lei stessa, era difficilmente trovabile proprio per via del film, che la superava sempre nei motori di ricerca, quindi a novembre 2020 ha optato per un cambio di nome, raggiungendo infine il successo sperato.