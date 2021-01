Cyberpunk 2077: una mod consente di formare un vero e proprio party

Cyberpunk 2077 è un gioco single player, in cui il personaggio principale agisce sostanzialmente da solo per l'intera avventura, tranne che in alcune missioni specifiche. Una nuova mod però mira a rendere il viaggio di V meno solitario, consentendo la formazione di un intero party per accompagnarlo per tutto il gioco.

Da Nexus Mod è quindi possibile scaricare il "Judy-River-Saul-Takemura Companion Game Save" che contiene un V di cinquantesimo livello e la possibilità di scegliere quali compagni portarsi dietro (Judy, River, Saul e Takemura, appunto).

Naturalmente la mod ha qualche problema. Ad esempio i compagni non seguono V quando si teletrasporta (tranne Saul). Per questo motivo il modder consiglia di lasciarli all'appartamento prima di farlo. Inoltre, nel caso in cui non li si voglia più appresso, basterà svolgere le loro missioni per resettarli.

Ecco l'elenco delle missioni da completare per resettare i compagni:

Judy: Ex-Factor

River: I Fought the Law

Saul: Riders on the Storm

Takemura: Room 303

Come sempre l'unica versione moddabile è quella PC. In attesa delle patch che sistemino i problemi residui di Cyberpunk 2077, vi ricordiamo che è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, PS4 e PS5. Le versioni Xbox Series X/S e PS5 sono giocabili in retrocompatibilità, in attesa degli aggiornamenti specifici, promessi per il 2021.