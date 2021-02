Final Fantasy 7 Remake, il cosplay di Tifa di sbabbycosplay ci offre un drink

Tifa di Final Fantasy 7, liscio e Remake, è un personaggio molto amato dalle cosplayer, che le dedicano sempre opere interessanti ed elaboratissime, come questo cosplay di sbabbycosplay, che non solo rappresenta il personaggio in modo impeccabile nel costume, ma lo inserisce anche in un contesto appropriato alle sue origini videoludiche, ossia un bar.

La Tifa barista di sbabbycosplay è pronta a offrirvi un drink, ma anche a prendervi a calci, come visibile nella terza foto della serie. Insomma, è la Tifa che abbiamo imparato ad amare, quella forte e determinata che aiuta Cloud e gli altri in diverse occasioni e che non ha paura di affrontare nemici potentissimi come Sephiroth.

Se vi interessa, a questo link potete vedere il cosplay di sbabbycosplay in video, per scoprire ancora più dettagli su questo lavoro notevolissimo.

