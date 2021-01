Persona 5, il cosplay di Ann Takamaki di Shirogane-sama manda un messaggio politico

Persona 5 continua a ispirare ottimi cosplay, come quello realizzato qualche giorno fa da Shirogane-sama e dedicato ad Ann Takamaki, una dei protagonisti del gioco.

Dopo l'esplosiva versione proposta da Hane Ame, la combattente dei Phantom Thieves si ritrova in questo caso a fare da veicolo per un messaggio politico abbastanza chiaro.

"Oh, finalmente ho la geolocalizzazione del Palazzo per cambiare il cuore di Putin!", ha scritto la modella russa nel suo post su Instagram. "Phantom Thieves, in azione!"

"Quale sarà il tesoro che ci attende? Magari sarà proprio la nuova costituzione russa che nascerà da questa missione?" Ci uniamo senz'altro all'auspicio di Shirogane-sama, tutt'altro che banale.