Xbox Game Pass a quota 18 milioni di abbonati, 100 milioni di utenti Xbox LIVE

Xbox Game Pass ha raggiunto i 18 milioni di abbonati, mentre gli utenti Xbox LIVE attivi mensilmente fra PC, console e mobile sono arrivati a 100 milioni: lo ha annunciato il CEO di Microsoft, Satya Nadella.

Nel corso della stessa conference call in cui sono stati ufficalizzati guadagni a +40% e vendite console a +86% per Xbox, Nadella ha dunque aggiornato anche i dati più importanti per la casa di Redmond, quelli cioè relativi all'engagement.

Nadella ha approfittato dell'occasione anche per confermare che il lancio di Xbox Series X|S è stato il migliore nella storia di Xbox, ma che al contempo il problema delle scorte limitate si protrarrà quantomeno fino alla fine di marzo.

Ricordiamo che gli abbonati a Xbox Game Pass ammontavano a 15 milioni a settembre 2020, dunque c'è stata una crescita di tre milioni di iscritti nel giro di tre mesi.

Come sappiamo, il servizio è un elemento centrale nella strategia di Microsoft, al punto che nei giorni scorsi l'azienda ha provato a spingerne le sottoscrizioni aumentando considerevolmente il prezzo dell'abbonamento a Xbox LIVE Gold.

Una decisione controversa, che è stata accolta da forti polemiche, tanto da costringere l'azienda a tornare rapidamente sui suoi passi e a cercare di recuperare consenso eliminando il requisito dell'abbonamento per i giochi free-to-play.