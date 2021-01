Xbox Live Gold: il prezzo dell'abbonamento potrebbe presto aumentare

Stando a due immagini apparse in rete nelle scorse ore, presto l'abbonamento Xbox Live Gold potrebbe aumentare di prezzo. Le immagini mostrano due schede valide per gli Stati Uniti, in cui il prezzo per sei mesi di Gold è di 59,99 dollari, ossia lo stesso che nel 2020 consentiva di portarsi a casa dodici mesi dello stesso.

C'è da dire che l'aumento potrebbe essere valido solo per l'America del Nord e quindi non riguardare l'Europa. Comunque sia è probabile che se rimodulazione dei prezzi dovrà essere, prima o poi avverrà anche da noi.

Attualmente negli USA sei mesi di Gold costano 40 dollari, tre mesi 25 dollari e un mese 10 dollari. Dall'anno scorso Microsoft non offre più il taglio da 12 mesi, che costava appunto 60 dollari.

Xbox Live Gold è obbligatorio per giocare ad alcuni popolarissimi titoli online come Call of Duty: Warzone e Fortnite. Gli abbonati ricevono tutti i mesi dei giochi gratuiti, i Games With Gold, che sono un valore aggiunto importante dell'offerta.

L'aumento del prezzo del Gold potrebbe avere anche un'altra motivazione: favorire l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, che lo comprende per 14,99 dollari al mese. Considerando che sono circa 50 dollari in più all'anno, al netto delle offerte, qualcuno potrebbe essere motivato a fare il salto verso la formula completa.