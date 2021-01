Call of Duty Mobile: Stagione 1 New Order, nuove mappe e armi svelate

Activision ha rilasciato nuove informazioni dedicate a Call of Duty Mobile. Lo sparatutto per iOS e Android vedrà un reset del conteggio delle stagioni. Infatti, la prossima season di COD Mobile sarà chiamata "Stagione 1 New Order". Ovviamente il nuovo conteggio si applicherà anche alle stagioni successive così come alle Serie Classificate di tutto il 2021. Se il conteggio non fosse stato ripristinato, saremmo giunti alla 14° stagione.

L'update di Call of Duty Mobile Stagione 1 New Order dovrebbe essere rilasciato l'ultima settimana di gennaio 2021, anche se per il momento non è stata indicata una data ufficiale. L'aggiornamento dovrebbe introdurre nuove mappe, modalità e armi all'interno del gioco. Ad esempio, sarà aggiunta una mappa multiplayer di medie dimensioni completamente nuova per l'universo di COD. Secondo i leak, si tratta della mappa Rebirth ma la conferma ufficiale arriverà più avanti.

A questa si aggiunge la modalità Attack of the Undead 20 e altre modalità dedicate alla Battaglia Reale di Call of Duty Mobile. Stagione 1 New Order porterà con sé, ovviamente, anche nuove armi: ci saranno per certo due bocche da fuoco. Per ora Activision ha permesso di capire che si tratterà di un FAMAS e di un SKS, ma non sappiamo quali di preciso.

Infine, l'update di Call of Duty Mobile Stagione 1 New Order introdurrà nuovi doppiaggi per alcuni operatori, incluso Ghost. Non si tratta però di tutte le novità: Activision condividerà più informazioni nel corso dei prossimi giorni. Non ci resta quindi altro da fare se non attendere.

Vi segnaliamo anche che COD Black Ops Cold War è stato messo in vendita per sbaglio a prezzo ridotto, Sony rimborsa e toglie il gioco.