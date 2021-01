Games with Gold, febbraio 2021: i giochi Xbox Series X|S e One gratis del mese

Microsoft ha svelato i giochi Xbox Series X|S e One gratis del mese inclusi nell'abbonamento di Games with Gold e Game Pass Ultimate di febbraio 2021. Il valore totale dei cinque giochi gratis del mese è di ben 104.95 dollari per un totale di 4150 Gamescore. I giochi includono sia titoli Xbox che Xbox 360 e Xbox One, con vari nomi di livello.

Il gruppo di giochi gratis per Xbox Series X|S e Xbox One di febbraio 2021 propone opere di vario tipo, dagli indie fino ai AAA e non manca una strizzata d'occhio a un recente annuncio di Bethesda e MachineGames.