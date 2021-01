Amazon Prime Gaming: 35 giochi gratis per PC e le ricompense di gennaio 2021 disponibili

Le ricompense gratuite di gennaio 2021 di Amazon Prime Gaming sono disponibili per il download per tutti gli abbonati Amazon Prime. Si tratta di tanti oggetti riscattabili per altrettanti giochi, tra i quali figurano FallGuys, Destiny 2 e Red Dead Redemption 2. Come se non bastasse, Amazon mette a disposizione ben 35 giochi gratis per PC da scaricare dalla piattaforma. Tra questi ci sono tanti classici SNK come Samurai Shodown V Special o Metal Slug 3, ma anche esperienze più recenti come Overcooked e Close to the Sun.

A questo indirizzo potrete trovare i vantaggi Amazon Prime Gaming di gennaio 2021.

I giochi PC gratuiti che si possono scaricare sono 35 e vanno da classici da sala giochi fino ad arrivare ad esperienza più recenti. Tra i titoli da bar più noti possiamo citare Samurai Shodown V Special, The King of Fighters 97 Global Match o la SNK 40th Anniversary Collection.

Tra i giochi più moderni non possiamo che cominciare dall'italianissimo Close to the Sun, per passare al divertente Overcooked e al colorato Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Si tratta di una selezione piuttosto varia, che vale la pena scoprire.

Tra i vantaggi possiamo annoverare dei costumi di Fall Guys, il pacchetto esotico Dure Luce di Destiny 2, così come diverse ricompense per i giochi di Riot Games come Valorant, League of Legends o Legends of Runeterra. Ci sono anche pacchetti per Star Wars: Squadrons.

Per ricattare tutto basterà andare a questo indirizzo, oltre che essere abbonati Amazon Prime Gaming.