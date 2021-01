Biomutant uscirà entro il 1 aprile, THQ rassicura i fan

Biomutant, gioco di ruolo d'azione open world sviluppata da Experiment 101 e THQ Nordic, è stato annunciato nel lontano 2017. L'opera colpì i giocatori con grandi promesse, ma da allora le informazioni si sono fatte sempre più diradate. Atteso per il 2019, è stato rimandato e, come è ovvio, non è riuscito ad arrivare sugli scaffali digitali e fisici dei negozi entro il 2020. A questo punto la domanda è: ce la farà per i primi mesi del 2021? THQ Nordic dice di sì.

Klemens Kruezer, CEO di THQ Nordic, ha parlato ai microfoni di GamesIndustry e ha affermato che Biomutant è un "gioco di grande importanza" per la compagnia. Ha inoltre affermato che sarà rilasciato entro questo trimestre: in altre parole, sarà disponibile entro l'1 aprile 2021, come già sapevamo. Questo significa che non manca molto all'uscita di Biomutant: purtroppo ancora non è stata indicata una data di uscita precisa per il gioco.

Considerando che, teoricamente, mancano al massimo tre mesi, crediamo che non manchi molti a un nuovo annuncio. Viene anche da domandarsi se il tempo aggiuntivo concesso al team di sviluppo sia servito anche per lavorare alle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Biomutant. Sarà per certo eseguibile tramite retrocompatibilità, ma delle versioni dedicate alle console next-gen, con relativi vantaggi tecnici, non sarebbero per certo spiacevoli.

Per il momento, in ogni caso, ufficialmente il gioco sarà disponibile solo per PC, Xbox One e PS4. Biomutant, inoltre, non includerà alcun tipo di microtransazioni, per la felicità dei fan. Infine, vi ricordiamo che potete leggere la nostra anteprima di Biomutant a questo indirizzo.