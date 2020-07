Biomutant non avrà microtransazioni. A dirlo è stato Stefan Ljungqvist, il capo di Experiment 101, che porta come motivo d'orgoglio l'esclusione dell'odiatissima pratica dal suo titolo. La nostra è un'industria davvero strana, in cui si fa marketing vantando l'assenza di un modello economico ormai diffusissimo, perché i giocatori lo disprezzano, ma non fanno che foraggiarlo con i loro soldi.

Comunque Biomutant potrebbe offrire dei DLC. Ljungqvist non ha fornito informazioni precise in merito, ma l'ipotesi non sembra essere affatto remota. Non è chiaro però se saranno delle piccole aggiunte o delle espansioni vere e proprie. Solo il tempo e l'eventuale successo del gioco potranno dircelo.

Per il resto vi ricordiamo che Biomutant è in dirittura d'arrivo: la data d'uscita dovrebbe cadere da qualche parte nel 2020. Le piattaforme per cui è in sviluppo sono PC, PS4 e Xbox One ma, aggiungiamo noi, successivamente potrebbero esserne aggiunte anche delle altre (vedi PS5 e Xbox Series X), soprattutto se il gioo venderà bene.