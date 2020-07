Twitch, streamer Ohlana morta suicida a 26 anni

La streamer Twitch Lannia 'Ohlana' è morta suicida all'età di 26 anni. La ragazza era abbastanza popolare sulla piattaforma, con più di 100.000 seguaci. Le sue specialità erano Counter-Strike: Global Offensive e i live stream IRL (in-real-life).

Molti hanno iniziato a preoccuparsi per lei dopo la pubblicazione di alcuni tweet e di alcune storie su Instagram dai toni molti tristi. In una storia su Instagram aveva pubblicato una specie di testamento: "Ho pianto, amato e ho condiviso così tanti ricordi con molti molti di voi, che avete fatto o fate ancora parte della mia vita. Vi ringrazio per ciò che avete fatto. Se mi guardo indietro, sono grata per tutte le opportunità che mi sono state date nella vita. Dal sopravvivere ai videogiochi a viaggiare per il mondo cogliendo l'attimo... ma soprattutto di tutte le persone che ho incontrato nella vita.

Ho commesso degli errori, ho subito delle sconfitte con tutte le conseguenze che hanno comportato. Ma a volte le nuvole che offuscano il mio cielo sono di più di quante dovrebbero essere. Alcune tempeste sono più forti di altre... e va bene. Tutti combattiamo le nostre battaglie."

Il suo ultimo tweet, risalente al 6 luglio, diceva semplicemente: "non è colpa di nessuno". Grande il cordoglio tra gli streamer per la morte di Ohlana, che nessuno immaginava potesse scegliere questa tragica fine.

Purtroppo in questi ultimi giorni quello di Ohlana non è stato l'unico suicidio tra gli influencer. Pochi giorni fa abbiamo dato la notizia della morte di Reckful, famosissimo giocatore di World of Warcraft, mentre qualche giorno prima quella del suicidio di una star di TikTok.

Può capitare di sentirsi molto soli, depressi e senza vie d'uscita. Ma esiste sempre una strada migliore del suicidio, per la quale vale la pena combattere. Se hai bisogno di aiuto, rivolgiti a Telefono Amico Italia.



depressed ppl struggle to reach out in fear the ones closest to them will have cops show up and forcefully confine them against their will. so they're stuck feeling alone with their dark thoughts because they don't want to be trapped where they just feel worse.