TikTok, Siya Kakkar morta suicida: addio alla star sedicenne della piattaforma

Un evento in particolare ha sconvolto, nelle ultime ore, il mondo di TikTok. Una delle sue più giovani e promettenti star, Siya Kakkar, è morta all'età di sedici anni.

Siya Kakkar era una "TikToker" indiana, ma anche una modella e ballerina attiva su Instagram. Ad appena sedici anni aveva già raggiunto i due milioni di follower su TikTok, diventando così una delle star più giovani e promettenti della piattaforma cinese. I fan apprezzavano in particolare i suoi balletti spensierati, mai volgari od eccessivi, bensì pieni di vita e in alcuni casi anche molto divertenti.

A dare l'annuncio è stato il suo manager, Arjun Sarin, che ha postato una sua foto su Instagram aggiungendo "Riposa in pace. Nient'altro. Sarai sempre l'artista migliore". Siya Kakkar, stando a quanto riportato da Yahoo News, si è suicidata: è stata ritrovata priva di vita nella sua casa di Nuova Delhi. L'addio commosso dei fan, in queste ore, sta raggiungendo tutti i canali social di Siya Kakkar: nessuno naturalmente si aspettava una notizia simile.

Vicende di questo tipo non necessitano di particolari commenti, giudizi o riflessioni. Attendiamo semplicemente maggiori dettagli circa le cause della morte, non appena verranno completate l'indagini all'interno dell'abitazione. Di recente TikTok è stata bombardata da più di otto milioni di recensioni negative, nel corso di una "guerra" con gli utenti di YouTube.