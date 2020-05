TikTok su Google Play Store torna a quattro stelle, 8 milioni di recensioni negative eliminati

Provate a recarvi su Google Play Store dal vostro smartphone Android, oppure da web browser. Ora provate a cercare l'app di TikTok. Notate nulla di strano? Esattamente: il suo punteggio è tornato ad attestarsi sulle quattro stelle. Ma come, qualche giorno fa non era sceso a due?

La prova di forza di Google è stata completata nel corso di questa settimana. Inizialmente la società di Mountain View aveva cancellato con moderazione circa quattro milioni di recensioni negative: intanto il punteggio di TikTok su Google Play Store rimaneva fissato a due stelle (ma lo scorso fine settimana era sprofondato ad appena 1.2 stelle). Le cose sono cambiate drasticamente nelle ultime 24 ore, con la bellezza di otto milioni di recensioni negative eliminate da Google. Otto milioni: una per una.

C'è persino una dichiarazione ufficiale: Google ha contattato la redazione di TechCrunch giustificando una simile operazione mastodontica come "azione correttiva finalizzata a limitare l'abuso dello spam". Di certo TikTok deve aver pressato parecchio Mountain View affinché agisse così celermente: basti pensare che a volte ci vogliono mesi, per rimuovere le app con malware dal Google Play Store, nonché vere e proprie applicazioni create per rubare i dati degli utenti. Con le recensioni serve meno tempo, evidentemente.

La grande guerra tra creatori di contenuti di YouTube e di TikTok è insomma conclusa, almeno per il momento. Ricordiamo che tutto ciò era cominciato perché TikTok avrebbe eliminato senza giustificazione alcuni contenuti realizzati da utenti di YouTube, e viceversa: da qui il bombardamento dell'utenza, incentivata dal video di CarryMinati. Altri sostengono che si sia trattata di una "rivolta" soprattutto da parte degli utenti indiani, per via di alcuni contenuti che mostravano scene di violenza contro le donne. Mancano in verità conferme dall'uno e dall'altro senso, ma in fondo ciò importa relativamente: ormai la polemica è finita.