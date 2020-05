TikTok su Google Play Store, quattro milioni di recensioni negative cancellati da Google

Continua la curiosa vicenda legata a TikTok, il social network cinese noto in tutto il mondo soprattutto perché strumento di condivisione di video a tratti davvero esilaranti. La scorsa settimana l'app di TikTok è stata al centro di una polemica violentissima, che ha portato al bombardamento di recensioni negative sul Google Play Store. Sembra che almeno 4 milioni di queste recensioni ora siano misteriosamente sparite.

Nel fine settimana Google aveva già rimosso un milione di recensioni negative sul Google Play Store, relative naturalmente a TikTok: ciò aveva portato il punteggio dell'app verso una graduale risalita (piccola ma visibile). Negli ultimi due giorni pare che Mountain View abbia continuato questa operazione in modo molto silenzioso, tanto che nel momento in cui scriviamo sono visibilmente spariti quattro milioni di recensioni negative: dai 28 milioni di recensioni complessive di venerdì ai 24 di oggi.

Il rating dell'app (cioè il suo punteggio, basato sulla media delle singole recensioni) è rimasto tuttavia immutato, e si aggira per ora sull'1.6. In realtà, come specifica anche la stampa estera, non vi è evidenza che sia stata proprio Mountain View a rimuovere i 4 milioni di recensioni; il fatto è che l'alternativa appare ancora meno credibile. Sembra davvero improbabile, infatti, che quattro milioni di utenti negli ultimi due giorni ci abbiano ripensato, e siano corsi a rimuovere le rispettive recensioni negative dalla pagina di TikTok su Google Play Store.

Tutta questa polemica, lo ricordiamo, è cominciata in seguito ad uno scontro tra creatori di contenuti di YouTube e di TikTok, soprattutto in India; altri però sostengono che abbiano giocato un ruolo fondamentale anche le proteste da parte degli utenti indiani per contenuti di TikTok incentrati sulla violenza, mai fermati dal controllo qualità dell'app in questione. Sia come sia, continueremo a tenervi aggiornati: è opportuno che sia la stessa azienda di TikTok a pronunciarsi nei prossimi giorni.