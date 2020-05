TikTok su Google Play Store, Google cancella un milione di recensioni negative

Quelli che stiamo vivendo non sono certo i giorni migliori nella vita di TikTok. Nel corso della settimana che si sta concludendo, infatti, migliaia e migliaia di utenti da tutto il mondo hanno bombardato di recensioni negative l'app sul Google Play Store, abbassandone così drasticamente il punteggio. Nelle scorse ore Google ha deciso di intervenire con una prova di forza.

Le recensioni negative degli utenti avevano abbassato il punteggio di TikTok su Google Play Store da 4.7 a 1.3 in pochissimi giorni; me nelle ultime ore Google ha rimosso e cancellato un milione di recensioni negative, permettendo così al punteggio di risalire da 1.3 a 1.6. Non molto, ma comunque un inizio: Mountain View non ha fornito dichiarazioni, e non è chiaro se sia stata contattata direttamente da TikTok. Tutto questo finora non ha coinvolto il punteggio dell'app presente invece sull'App Store di Apple.

La guerra contro TikTok è cominciata a causa della vicenda di CarryMinati in India, che ha dato inizio alla battaglia finale tra YouTube e TikTok: l'obiettivo dei sostenitori del primo è direttamente quello di rimuovere l'app dal Google Play Store, benché ciò sia chiaramente impossibile. Ma al di là della guerra tra creatori di contenti delle due piattaforme, la rivolta avrebbe avuto inizio anche per fermare i contenuti stessi di TikTok, privi di qualsiasi controllo di qualità e spesso ricchi di violenza (a detta dei detrattori).

Continueremo a monitorare la situazione nei prossimi giorni, cercando di capire quando e se verrà raggiunta una tregua. Ecco anche delle immagini che provano l'intervento di Google nelle scorse ore: un milione di recensioni degli utenti in meno, e un punteggio aumentato da 1.2 a 1.6 sul Google Play Store.

Apparently, Google deleted over a million TikTok reviews overnight, that's why the rating increased from 1.2 to 1.6 stars. pic.twitter.com/pDylX8BwcT — Norbert Elekes (@NorbertElekes) May 22, 2020