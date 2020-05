TikTok VS YouTube, è guerra sul Google Play Store: l'app cinese bombardata di recensioni negative

TikTok VS YouTube: la guerra si sta combattendo proprio in questi giorni, e pare che il primo dei due non la stia decisamente vincendo. Probabilmante avrete notato che TikTok è stato bombardato di recensioni negative, e come il suo punteggio sia sceso fino alle due stelle sul Google Play Store per Android. Ma cosa sta succedendo esattamente?

Vi sono attualmente due versioni sulla vicenda che avrebbe portato alla guerra finale tra TIkTok e YouTube: gli unici punti fermi sarebbero l'origine, in India, e la sua diffusione a livello globale tramite Twitter. Centinaia di migliaia di recensioni negative, tantissimi utenti ad assegnare "una stella" a TikTok sul Google Play Store. Uno dei motivi risiederebbe nei contenti negativi che incitano alla violenza, soprattutto contro le donne, nel paese in questione.. Alcuni episodi più gravi di altri, e in generale numerosi, avrebbero portato alla guerra totale contro l'app, con l'obiettivo di farla rimuovere dallo store digitale di Google.

L'altro motivo, di certo legato al primo, consiste in una diatriba tra i creatori di contenuti di entrambe le piattaforme, TikTok e YouTube. Lo YouTuber CarryMinnati avrebbe pubblicato un video dal titolo molto eloquente, YouTube vs TikTok: The End. Dopo una serie di accuse reciproche tra lui e altri creatori di contenuti di TikTok, alla fine il video di Minnati è stato eliminato dalla piattaforma con l'accusa di plagio. Entrambe le fazioni non hanno preso bene il bisticcio, e alla fine quella più numerosa proveniente da YouTube ha deciso di accanirsi contro TikTok e di diffondere la voce affinché tutti gli altri facessero lo stesso. Gli hashtag principali sono #JusticeForCarry e #BanTikTokInIndia.

Di recente, lo ricordiamo, TikTok aveva raggiunto il miliardo di installazioni sul Google Play Store.