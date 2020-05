Sonic, i prossimi giochi avranno tempi di sviluppo più lunghi per una qualità migliore

Sonic tornerà protagonista di nuovi giochi, naturalmente, ma i tempi di sviluppo saranno più lunghi al fine di garantire una migliore qualità delle produzioni.

A dare la notizia è stato Aaron Webber, social media manager di SEGA: nel rispondere alla domanda di un fan su quando avremmo assistito a un nuovo annuncio su un gioco dedicato al porcospino blu, a maggior ragione considerando gli incassi di Sonic il Film, Webber ha illustrato il nuovo corso del franchise.

Si tratta di una decisione che in realtà l'azienda giapponese ha preso un paio d'anni fa, alla luce dei risultati altalenanti che derivavano da un calendario con uscite annuali, evidentemente troppo fitto perché gli sviluppatori potessero tirare fuori il meglio dal personaggio.

Webber ha aggiunto che la pazienza dei fan verrà ben ripagata e che SEGA al momento è molto entusiasta dei progetti in cantiere per Sonic, sebbene non sia ancora possibile rivelare nulla al riguardo.

Immaginiamo naturalmente che il prossimo gioco della serie approderà anche sulle piattaforme next-gen in arrivo questo autunno, PS5 e Xbox Series X.