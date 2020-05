Fortnite, Ninja si commuove durante la partita: "mi manca la vecchia mappa di gioco"

Fortnite Capitolo 2 è più popolare che mai, vanta ben 350 milioni di giocatori all'attivo. Ma a tantissimi tra questi giocatori, inutile negarlo, manca la vecchia mappa di gioco, e sarebbero lieti di riaverla indietro. Anche Ninja prova qualcosa di molto simile, tanto che in uno dei suoi recenti stream si è addirittura commosso.

Inizialmente Ninja durante la partita stava considerando il mid-game attuale di Fortnite Capitolo 2: ovvero gli eventi che hanno luogo tra le fasi iniziali di atterraggio e quelle finali, con gli scontri degli ultimi giocatori superstiti. "Non ho sentito o visto sparare un colpo da cinque minuti. Dovrebbero fare qualcosa. Così tante persone vengono incalzate e inghiottite dalla tempesta perché si muove velocemente, e perché la mappa ora è così grande e non esiste più la rotazione... e la loro modifica è stata aumentare a quattro minuti e mezzo la chiusura del cerchio della tempesta".

Lo streamer più noto al mondo di Fortnite Battaglia Reale è poi passato a rievocare malinconicamente la vecchia mappa di gioco, commuovendosi. "Sono così seccato, mi manca la vecchia mappa di gioco, mi mancano così tanto i vecchi punti di interesse. Mi mancano i Pinnacoli Pendenti, mi manca il Palmeto Paradisiaco, mi mancano le vecchie Rapide Rischiose, mi manca Laguna Languida. La vecchia mappa non tornerà più, ragazzi, e mi manca". Per Epic Games la rimozione deve aver costituito un rischio calcolato, tant'è che Fortnite ha effettivamente raggiunto i 350 milioni di giocatori senza problemi nei mesi successivi al Capitolo 2.

Anche a voi manca la vecchia mappa di gioco di Fortnite Battaglia Reale? Ma siamo davvero così sicuri, poi, che non sarà possibile rivederla mai più? Negli anni passati si è imparato come gli sviluppatori di Epic Games siano sempre imprevedibili, del resto. Eccovi il video di Ninja, il momento in cui si commuove è al minuto 0:18.